Общество

Луну над Троицким собором сфотографировал астроном-любитель из Пскова

Фотографии Луны над Троицким собором в Пскове сделал астроном-любитель Петр Митрофанов. Снимки опубликованы в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте»

Петр Митрофанов отметил, что фотографировал ночное небо над центральным собором Пскова 18 февраля.

Также астроном-любитель смог запечатлеть астеризм Зимний треугольник в лучах засветки над Псковом. Как сообщает «Википедия», Зимний треугольник — астеризм в экваториальной части неба, состоящий из ярких звезд — Сириус, Процион, Бетельгейзе. В Северном полушарии лучше всего он виден зимой.

Ранее сообщалось, что Петр Митрофанов запечатлел объекты глубокого космоса (дипскай объекты) в небе над деревней Черняковицы Псковского района.