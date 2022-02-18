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Общество

Луну над Троицким собором сфотографировал астроном-любитель из Пскова

19.02.2022 09:22|ПсковКомментариев: 0

Фотографии Луны над Троицким собором в Пскове сделал астроном-любитель Петр Митрофанов. Снимки опубликованы в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте». 

Фото здесь и далее: группа «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте»

Петр Митрофанов отметил, что фотографировал ночное небо над центральным собором Пскова 18 февраля. 

Также астроном-любитель смог запечатлеть астеризм Зимний треугольник в лучах засветки над Псковом. Как сообщает «Википедия», Зимний треугольник — астеризм в экваториальной части неба, состоящий из ярких звезд — Сириус, Процион, Бетельгейзе. В Северном полушарии лучше всего он виден зимой. 

Ранее сообщалось, что Петр Митрофанов запечатлел объекты глубокого космоса (дипскай объекты) в небе над деревней Черняковицы Псковского района. 

Теги: #псков #Троицкий собор #луна
Источник: Псковская Лента Новостей
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