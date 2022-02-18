Общество

Проверку проводят в ПсковГУ по инциденту с охранником и матерью студента

Проверку проводят в Псковском государственном университете по инциденту с охранником и матерью одного из студентов, произошедшем в начале февраля. Об этом в ответ на соответствующую жалобу, размещенную на сайте губернатора Псковской области, сообщил исполняющий обязанности председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков.

На сайт губернатора написала мать одного из студентов вуза. Она рассказала, что 4 февраля пришла в главный корпус ПсковГУ, чтобы оплатить учебу сына наличными деньгами. «Сперва я пришла в кассу, но она была закрыта, поэтому я пошла в бухгалтерию, там меня послали к главному бухгалтеру. Вместо того, чтобы принять у меня деньги за обучение, мне нагрубили и вызвали охрану ПсковГУ, чтобы выпроводить. Пришедший охранник схватил меня за воротник и рукав куртки, силой выволок из кабинета, не дав ничего объяснить, не представившись мне, протащил меня через весь коридор, причиняя физическую боль и пытаясь вырвать мой мобильный телефон из рук», - рассказала женщина.

По ее словам, все происходило на глазах бухгалтеров, преподавателей, студентов и других охранников, а сам инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Псковичка добавила, что написала заявление в полицию.

«По данным ФГБОУ ВО "Псковский государственный университет", в целях обеспечения объективного и всестороннего рассмотрения вашего обращения в Псковском государственном университете проводится проверка. Ответ по существу поставленных в обращении вопросов будет подготовлен с учетом результатов вышеназванной проверки и размещен в срок, установленный Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"», - ответил на обращение Андрей Ермаков.