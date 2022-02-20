Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли без теста отличить «омикрон» от ОРВИ

Россия переживает пик заболеваемости «омикроном» - ежедневно, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выявляется около 200 тысяч новых заболевших. Можно ли понять самостоятельно понять, чем заразились - новым штаммом коронавируса, гриппом или ОРВИ, рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«Без специальных тестов поставить диагноз невозможно, - сказала она в интервью «Российской газете». - Симптомы, которые дает "омикрон", грипп и другие респираторные вирусы, одинаковы. Грипп чаще дает быстрое повышение температуры тела, головные боли, со вторых суток - боли или першение в горле. Но такие же симптомы могут быть вызваны "омикроном"».

По словам Татьяны Руженцовой, для сезонных респираторных инфекций более типичны насморк, небольшое повышение температуры тела. Но то же самое может отмечаться у некоторых пациентов и при коронавирусной инфекции, и при гриппе.