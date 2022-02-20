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Общество

Россиянам сообщили об активизации мошенников перед праздниками

21.02.2022 08:09|ПсковКомментариев: 0

Сетевые мошенники традиционно активизируются перед праздниками, в том числе перед 23 февраля и 8 марта, рассылая вредоносные промокоды от имени популярных онлайн-магазинов и брендов, рассказал руководитель направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар» Петр Куценко.

«Многие популярные онлайн-магазины и бренды используют праздники, чтобы напомнить покупателям о себе, сделать выгодное предложение, подарить промокод в честь праздника и др. Злоумышленники имитируют поздравительные письма от известных компаний, чтобы распространять с их помощью программы, выполняющие вредоносные функции», — цитирует Куценко РИА Новости.

Промокод поступает в виде pdf-файла с сертификатом, а заражение устройства происходит, когда жертва открывает файл, пояснил эксперт.

По его словам, за последнюю неделю возросла активность злоумышленников, распространяющих вредоносное ПО под видом открыток ко Дню святого Валентина. Куценко прогнозирует, что в ближайшее время мошенники увеличат количество интернет-атак в связи с 23 февраля и 8 марта.

Чтобы обезопасить себя от вирусов, эксперт советует внимательно следить, от кого приходят сообщения: если пользователь не подписан на рассылку от бренда, едва ли он может получить от него письмо. Кроме того, необходимо тщательно проверять отправителей — если домен электронного адреса вызывает подозрения, лучше не открывать письмо.

«Проверить корректность домена можно на официальном сайте компании, перейдя по ссылке из поисковой системы», — напомнил Куценко.

Теги: #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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