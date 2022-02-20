Общество

Петербуржец подарил великолукской инфекционке картину-раскраску

В честь открытия детского отделения в филиале «Великолукский» Псковской областной инфекционной клинической больницы петербургский художник Валерий Иванов сделал учреждению подарок абстрактной живописи, написав для юных пациентов картину-раскраску. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.

Фото здесь и далее: Псковская областная инфекционная клиническая больница

Валерий Иванов, автор своих собственных графических техник, работает в жанре «этно-инфанс», а его авторская техника «царапки» позволяет любоваться картинами слабовидящим людям, рассказали в больнице.

«Раскраска, подаренная детскому отделению, получилась очень колоритной, с притягивающей взгляд фактурой. Размеры полотна составили полтора на полтора метра, а формат раскраски позволил малышам самим создать красочный и озорной шедевр. Веселое искусство погрузило ребят в мир сказки и зарядило теплой энергией, восторгом, которые так необходимы для выздоровления маленьких пациентов!» - отметили в инфекционке.

В больнице поблагодарили художника Валерия Иванова за проявленную инициативу и нестандартный подарок. «"Лечение искусством" помогло малышам окунуться в волшебство и испытать массу положительных эмоций! Большое вам спасибо!», - обратились к художнику в инфекционке.