Петербуржец подарил великолукской инфекционке картину-раскраску

В честь открытия детского отделения в филиале «Великолукский» Псковской областной инфекционной клинической больницы петербургский художник Валерий Иванов сделал учреждению подарок абстрактной живописи, написав для юных пациентов картину-раскраску. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.
Фото здесь и далее: Псковская областная инфекционная клиническая больница
Валерий Иванов, автор своих собственных графических техник, работает в жанре «этно-инфанс», а его авторская техника «царапки» позволяет любоваться картинами слабовидящим людям, рассказали в больнице.
В больнице поблагодарили художника Валерия Иванова за проявленную инициативу и нестандартный подарок. «"Лечение искусством" помогло малышам окунуться в волшебство и испытать массу положительных эмоций! Большое вам спасибо!», - обратились к художнику в инфекционке.