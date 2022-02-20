Общество

Мошенники начали сами переводить деньги россиянам

Мошенники, завлекающие россиян в фейковые инвестиционные проекты, стали делать гражданам реальные выплаты на карту, чтобы повысить доверие и затем выманить крупную сумму.

Всплеск таких случаев обмана произошел в начале 2022 года, передает слова директора по безопасности «Почта Банка» Станислава Павлунина газета «Известия».

«Мошенники теперь не только показывают потенциальной жертве баланс на счете в личном кабинете на фейковом сайте. Они на самом деле пополняют банковскую карту человека в среднем на 10-15 тысяч рублей, называя их заработанными средствами на совершенных сделках», — рассказал Станислав Павлунин.

Он добавил, что из-за пополнения счета у потенциальной жертвы повышается доверие и снижается чувство осторожности.

«На волне эйфории от легкого заработка люди переводят мошенникам уже значительные суммы. А сами злоумышленники, тратя небольшие средства, в итоге срывают большой куш», — подчеркнул эксперт.

О новой схеме обмана уже знают крупные игроки на финансовом рынке — Мосбиржа, ВТБ, ББР Банк, брокер БКС, сообщили их представители.

Пока она слабо распространена, но сами будущие жертвы мошенников могут способствовать ее масштабированию, отметил начальник управления информационной безопасности ББР Банка Игорь Грачев: получив первые деньги, человек может начать рекомендовать другим инвестировать в подобные инструменты.