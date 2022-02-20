Общество

Пешеходную зону отремонтируют в Дно

Определен подрядчик для ремонта пешеходной зоны в городе Дно Псковской области. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, ремонт проведут на участке улицы Ленина от улицы Коммунистической до улицы Омельянюка.

Подрядчику предстоит разборка покрытий и оснований, устройство тротуаров. Будут установлены скамейки на железобетонных ножках, бетонные скамейки и железобетонные урны.

Заказчиком выступила администрация Дновского района. Начальная цена составила 3 млн 154 тысячи 600 рублей. Окончание работ запланировано на 1 июня.

По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке. Заявка соответствует требованиям.