Общество

Порядка 40 свадеб сыграют в дату-палиндром в Псковской области

Порядка 40 свадеб сыграют сегодня в дату-палиндром 22.02.2022 года в Псковской области. По состоянию на 26 января в региональные органы ЗАГС было подано 36 заявлений о регистрации брака в этот день.

Фото: pixabay.com

По мнению нумерологов, шесть двоек, собранных в дате-палиндроме, – это «мощная энергия». По их словам, этот день подойдет для построения планов, открытия бизнеса и воплощения самых смелых идей. Кроме того, 22.02.2022 возможны конфликты и ссоры.

Напомним, в дату-палиндром 20.01.2021 органы ЗАГС Псковской области зарегистрировали четыре барка, 12.02.2021 — 29 браков. А 02.02.2020 свадеб не было, поскольку это было воскресенье.

Заявление о регистрации брака на следующую дату-палиндром 23.03.2023 можно будет подать не ранее 23 марта 2022 года.