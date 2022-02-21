Общество

Билайн улучшил связь в 14 населенных пунктах Псковской области

Оператор билайн продолжает развивать сеть в Пскове и Псковской области. В 2021 году оператор построил новые базовые станции и улучшил мобильный интернет, чтобы абоненты не чувствовали ограничений в общении. В результате стройки и обновления оборудования еще больше данных передается в сети 4G, сообщили в компании.

Новые базовые станции 4G появились как в жилых районах Пскова, так и в пригородных микрорайонах: Крестках, Шабаново и Лисьих Горках, а также в ближайших деревнях Котово и Портянниково. Кроме того, покрытие улучшилось в Великих Луках и населенных пунктах рядом: деревнях Веснинское, Лычево, Каменка, Фотьево и поселке Нагорном.

В этом году 4G стал лучше в городе Порхове и поселках городского типа Дедовичи, Струги Красные и Бежаницы. Это позволило обеспечить жителей надежной голосовой связью и стабильным соединением, которое дает возможности обмениваться с близкими фото и видео, быстро переводить средства, оплачивать товары и услуги в интернете, рассказали в компании.

В результате строительства новых базовых станций абоненты билайн стали с комфортом смотреть потоковое видео, работать удаленно, скачивая большой объем данных и общаясь по видеосвязи.