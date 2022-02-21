Общество

С начала года объем безналичных платежей Сбербанка в СЗФО превысил 50 млрд рублей

За первый месяц 2022 года объем безналичных платежей клиентов в каналах Сбербанка на Северо-Западе превысил 50 млрд рублей. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

В числе «самых безналичных регионов» – Республика Коми (96% безналичных платежей), а также Республика Карелия, Калининградская, Псковская, и Архангельская (95% безналичных платежей) области. Как и в прошлом году, превалируют платежи за коммунальные услуги, сотовую связь и телеком.

Увеличился и объем бюджетных платежей, совершенных дистанционно: за январь текущего года он составил почти 2,4 млрд рублей, что почти в полтора раза больше, чем в 2021 году.

«Самым популярным из наших каналов оплаты остается у жителей региона мобильное приложение СберБанк Онлайн. Только за первый месяц 2022 года объем безналичных платежей через него составил более 29,5 млрд рублей. А это более половины от общего объема безналичных платежей во всех каналах банка. Тут играет роль скорость приложения и удобство использования», - отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.