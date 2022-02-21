Общество

Сроки ремонта районных больниц стали темой обсуждения в областном Собрании

Комитет по труду и социальной политике на заседании, прошедшем в преддверии февральской сессии регионального парламента, рассмотрел подготовленные исполнительной властью изменения в две областные государственные программы «Содействие занятости населения» и «Развитие здравоохранения». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Корректировка первой из них касается только объемов финансирования. Как пояснил и. о. председателя областного комитета по труду и занятости населения Сергей Логачёв, цифры актуализируются в соответствие с принятыми параметрами бюджета. По просьбе депутатов, руководитель органа исполнительной власти разъяснил, с чем связано уменьшение средств – в период беспрецедентных «ковидных» выплат со стороны государства количество безработных в Псковской области подскочило с двух до 12 тысяч человек.

«А какое сейчас соотношение зарегистрированных безработных граждан и вакансий?» - спросил вице-спикер, председатель комитета по труду и социальной защите Игорь Дитрих. По словам Сергея Логачёва, на 2063 человек, ищущих работу, предлагается более 9 тысяч вакансий. «В основном, это рабочие специальности, но требования к претендентам достаточно высокие. Порядка 400 вакансий врачей, около 200 – учителя. Но эти вакансии, к сожалению, замещать просто некому», - сказал руководитель органа исполнительной власти.

Замечаний к госпрограмме депутаты не высказали.

В докладе по программе «Развитие здравоохранения» заместитель областного комитета по здравоохранению Денис Иванов проинформировал депутатов о новой редакции документа, которая отражает не только уточнённые цифры финансирования, но и актуальные направления развития регионального здравоохранения.

«И по федеральным, и по областным деньгам наблюдаем позитивную динамику по росту финансирования. На этот год запланировано начало реконструкции четырех районных больниц, продолжаем строить ФАПы», - сообщил зампредседателя профильного органа исполнительной власти.

Вице-спикер Армен Мнацаканян напомнил о необходимости организации в ФАПах продажи лекарств – об этой проблеме депутаты говорили в ходе работы согласительной комиссии, и поинтересовался, ведётся ли работа в этом направлении. Денис Иванов заверил, что в ближайшие три года во всех ФАПах будет осуществляться продажа необходимых препаратов.

Также Армен Мнацаканян обратил внимание на неудовлетворительное состояние родильного отделения в Острове: «Будут его ремонтировать в этом году?»

По словам Дениса Иванова, ремонт Островской межрайонной больницы запланирован на 2023 год, ускорить этот процесс возможно только в случае получения дополнительных федеральных средств.

Заместитель председателя комитета по труду и социальной политике Елена Даньшова озвучила две проблемы, волнующие жителей Великих Лук: в городе нет круглосуточной аптеки, а поликлиника в микрорайоне «Дружба», рассчитанная на население в 6 тысяч человек, обслуживает более 20 тысяч.

Заместитель председателя областного комитета по здравоохранению пообещал в ближайшее время провести совещание с представителями частных аптек, чтобы убедить их изменить время работы. Что касается строительства новой поликлиники, Денис Иванов не предложил быстрого решения, но заверил, что исполнительная власть ищет возможность изменить проблемную ситуацию.

Завершая заседание комитета, Игорь Дитрих поблагодарил коллег за плодотворную работу. «Представители всех политических партий единогласно поддержали все вопросы повестки. Спасибо за конструктивный подход», - подытожил Игорь Дитрих.