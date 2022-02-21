Общество

Великолукская прокуратура выявила причину схода вагона с рельсов в Красноярском крае

Великолукская транспортная прокуратура в связи со сходом с рельсов вагона на участке Красноярской железной дороги

2 февраля провела проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации транспорта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Установлено, что основной причиной схода вагона стало нарушение технологии ремонта колесных пар грузовых вагонов в ООО «Великолукский вагоноремонтный завод». Кроме того, на заводе отсутствует необходимый мерительный инструмент, не проводится своевременное освидетельствование кранов, неисправно устройство для симметричной посадки колес.

Меры по содержанию железнодорожных путей необщего пользования и техническому обслуживанию тепловоза не принимаются. По итогам проверки Великолукский транспортный прокурор внес представление начальнику завода. Устранение нарушений контролируется.

Напомним, 2 февраля в 5.11 по местному времени (1.11 по московскому времени) на перегоне Чульжан - Бельсу однопутного электрифицированного участка КрасЖД Междуреченск - Бискамжа произошел сход одного вагона грузового поезда. Как отмечалось в сообщении Красноярской железной дороги, габарит пути не был нарушен, пострадавших и угрозы экологии не было.