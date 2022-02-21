Общество

Россиянам на 23 февраля вновь подарят носки и трусы

Предметы одежды, аксессуары и средства гигиены стали самыми востребованными подарками ко Дню Защитника Отечества — причем, спрос на эти товары вырос на десятки процентов по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на онлайн-ритейлера Wildberries.

«Согласно данным продаж с 7 по 20 февраля, наиболее популярным подарком на 23 февраля станут носки. По сравнению с прошлым годом рост продаж в штуках составил 58%. На втором месте — трусы (+73%), на третьем — дезодоранты (+149%)», — сообщили в пресс-службе компании.

В пятерку самых востребованных праздничных товаров также вошли ремни (+98%) и пены для бритья (+134%). В десятке оказались кошельки, электрические бритвы, машинки для стрижки волос, галстуки и армейские сухпайки.

«В этом году российских мужчин ждут и необычные подарки. Так, из-за раннего потепления произошел всплеск интереса к товарам для дачи (+145% по сравнению с 2021 годом), садовой технике (+246%) и инструментам (+119%)», — сообщили в Wildberries.

Свой вклад в подарки на 23 февраля в 2022 году внесла и пандемия: из-за широкого распространения удаленки мужчинам подарят на 163% больше домашних брюк, чем в 2021 году, на 76% больше халатов и на 55% больше пижам, добавили в Wildberries.