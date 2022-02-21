Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания работникам двух псковских организаций. Соответствующий указ президента Российской Федерации от 21.02.2022 № 70 «О награждении государственными наградами РФ» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» присвоено профессору кафедры ПсковГУ Михаилу Николаеву.
Тем же указом заместителю генерального директора ЗАО «Агрофирма Победа» Сергею Паукову присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».