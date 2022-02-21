Общество

Сокращенный рабочий день ждет россиян 22 февраля

Рабочий день сегодня, 22 февраля, сократят на час перед праздничным выходным днем, сообщила в четверг пресс-служба Роструда.

«Среда будет выходным днем, а продолжительность рабочего дня во вторник сокращается на один час, так как 22 февраля является предпраздничным рабочим днем», - приводит сообщение федеральной службы «Интерфакс».

23 февраля, День защитника Отечества, является нерабочим праздничным днем согласно производственному календарю, в этом году он выпадает на среду, напомнили в пресс-службе.