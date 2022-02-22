Общество

Вакансия врача с зарплатой до 150 тысяч рублей открыта в Псковской области

Врача-эпидемиолога ищут для Псковской областной инфекционной клинической больницы и предлагают зарплату до 150 000 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

В обязанности будущего работника войдет: обеспечение эпидемиологического надзора и контроль за инфекционной и паразитарной заболеваемостью населения, проведение обучения персонала, оценка качества и эффективности иммунопрофилактики, подготовка организационно-методических документов.

Судя по требованиям, указанным в описании вакансии, данная работа подойдет кандидатам, имеющим высшее профессиональное образование по специальности «Медико-профилактическое дело» и послевузовское профессиональное образование по специальности «Эпидемиология».

Работодатель обещает следующие условия: работа в современном многофункциональном медицинском центре, федеральные выплаты, подъемное пособие, а также иногородним специалистам предоставляется жилье с возможностью дальнейшей приватизации.