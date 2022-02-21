Общество

Вопросы увековечения памяти погибших при защите Отечества обсудили в областном Собрании

Законопроект «Об отдельных вопросах увековечения памяти погибших при защите Отечества на территории Псковской области» рассмотрел комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания. Об этом с заседания комитета 22 февраля передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Начальник управления специальных программ региональной администрации Андрей Вьюнов рассказал, что данный законопроект разработан в целях приведения областного законодательства в соответствие с федеральным.

К полномочиям Псковского областного Собрания депутатов в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества предлагается отнести принятие региональных законов, в том числе об установлении региональных памятных дат Псковской области, увековечивающих имена погибших, и контроль за их исполнением.

Кроме того, к полномочиям регионального парламента, областной администрации документ относит участие в организации увековечения памяти погибших при защите Отечества и взаимодействие с федеральными органами государственной власти, органами местного самоуправления и поисковыми объединениями.

Андрей Вьюнов рассказал, что полномочия, связанные с проведением поисковой работы, будет исполнять управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области, а полномочия, связанные с захоронением (перезахоронением) погибших при защите Отечества, — управление специальных программ администрации области.

«Какая сумма заложена в бюджете?» - поинтересовался председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков.

«Предварительно, 327 тысяч рублей», - сказал Андрей Вьюнов.

«На год?» - решил уточнил Александр Братчиков.

«Да, на год. На весь регион», - ответил Андрей Вьюнов.

«А не мало?» - спросил председатель комитета.

Андрей Вьюнов пояснил, что механизм понятен, где в случае необходимости изыскать деньги.

«Было ли обсуждение закона с теми организациями, которые занимаются поисковой деятельностью?» - поинтересовался вице-спикер Виктор Остренко.

«Да, неоднократно собирались в рамках подготовки законопроекта с представителями поисковых отрядов. Все пожелания и механизмы учли. Законопроект получился рабочий с точки зрения практической реализации», — ответил Андрей Вьюнов.