Общество

О порядке празднования 23 февраля в 1919 году рассказали псковские архивисты

Государственный архив Псковской области опубликовал афишу мероприятий, посвященных годовщине создания Красной армии 23 февраля 1919 года. Соответствующая запись размещена в группе архива в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Государственный архив Псковской области

«Сегодня во многих учреждениях сокращенный рабочий день, а в коллективах с утра слышны слова поздравлений в адрес мужчин. Связано это с предстоящим 23 февраля – днем воинской славы – Днем защитника Отечества, который своими корнями уходит в историю псковской земли. Дата отсылает к событиям 1918 года, к первым победам Рабоче-крестьянской Красной армии. Бои шли тогда за Псков. Это была Первая мировая война, немецкие войска продвигались по территории страны», - говорится в сообщении.

Год спустя приняли решение о проведении праздничных мероприятий, официальным поводом которых стало создание РККА.

В фондах Государственного архива Псковской области отыскали объявление о проведении празднования первой годовщины создания Красной Армии. Среди мероприятий в афише перечислили: «парад и летучие митинги», бесплатные киносеансы для красноармейцев и рабочих в уже переименованном кинозале «Коммуна», ранее носившем название «Модерн». В театре в тот день шла пьеса «Из жизни Парижской коммуны». Билеты распределял агитационно-просветительский отдел губернского комиссариата по военным делам.