Общество

«Титан-Полимер» ведет подбор рабочего персонала

Псковский завод «Титан-Полимер» ведет подбор персонала для работы в проекте по созданию многофункционального комплекса по выпуску полиэтилентерефталата, волокон, пленок и нетканых материалов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода, предприятие находится на территории особой экономической зоны «Моглино» в Псковском районе.

Фото: пресс-служба завода «Титан-Полимер»



На работу приглашают:

- бетонщиков 5 разряда,

- монтажников по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда,

- штукатуров 5 разряда,

- каменщиков 5 разряда,

- мастеров строительных и монтажных работ.



Работодатель предлагает питание, проживание, доставку к месту работы за свой счет. Подробности можно узнать у специалиста по подбору персонала по номеру телефона: +7-911-880-11-58 (Юлия) или по электронной почте: hr.tp@titan-group.ru, а также по адресу: город Псков, улица Ленина, 17, кабинет 202.