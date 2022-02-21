«Титан-Полимер» ведет подбор рабочего персонала

Псковский завод «Титан-Полимер» ведет подбор персонала для работы в проекте по созданию многофункционального комплекса по выпуску полиэтилентерефталата, волокон, пленок и нетканых материалов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода, предприятие находится на территории особой экономической зоны «Моглино» в Псковском районе.
Фото: пресс-служба завода «Титан-Полимер»
На работу приглашают:
- бетонщиков 5 разряда,
- монтажников по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда,
- штукатуров 5 разряда,
- каменщиков 5 разряда,
- мастеров строительных и монтажных работ.
Работодатель предлагает питание, проживание, доставку к месту работы за свой счет. Подробности можно узнать у специалиста по подбору персонала по номеру телефона: +7-911-880-11-58 (Юлия) или по электронной почте: hr.tp@titan-group.ru, а также по адресу: город Псков, улица Ленина, 17, кабинет 202.