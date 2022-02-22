Общество

Профсоюзы заключили соглашение о сотрудничестве с администрацией Псковского района

Координационный совет профсоюзных организаций в Псковском районе и администрация муниципалитета подписали территориальное соглашение о взаимодействии 21 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Со стороны администрации Псковского района соглашение подписала глава района Наталья Федорова, а с профсоюзной стороны - председатель координационного совета Любовь Евстигнеева.

«Мы продолжаем поступательное движение в рамках социального партнерства. Сегодня сделан еще один важный шаг, заключен договор о взаимодействии с администрацией Псковского района. Это позволит профсоюзам принимать активное участие во всех вопросах социально-трудовой сферы деятельности на территории района. Даст реальную возможность совместных проектов, предложений и реализации планов», - прокомментировал событие председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.