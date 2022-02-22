Общество

Очаг коронавируса выявили в центре помощи сиротам в Великих Луках

Очаг коронавируса выявили в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Великих Луках. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Снят с контроля очаг в Плюсском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов. Активен очаг в Великих Луках, в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей», - написал Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

Напомним, очаг коронавируса в Плюсском районе зафиксировали в середине февраля.

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Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Псковской области выявили 969 новых случаев заражения коронавирусом.