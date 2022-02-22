Общество

Штрафы за нарушение масочного режима получили более 250 псковичей

256 жителей Псковской области получили штрафы от 1000 рублей за нарушение масочного режима за неделю, 14 по 20 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Также за этот период суды вынесли 30 предупреждений, по двум делам приняли иные процессуальные решения.

Всего за неделю рассмотрели 288 дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение масочного режима))