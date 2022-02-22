Общество

Псковские синоптики заявили, что зима пока не отступит

В ближайшее время никаких изменений в характере погоды синоптики не прогнозируют. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«У нас не формируется устойчивый переход к весне. Зима пока не отступает, она вялотекущая. В ближайшие 5-7 дней мы ожидаем сохранения такой погоды, которую наблюдаем и сейчас», - сказала она.

Осадки прогнозируются смешанного типа - в виде снега, мокрого снега и снега с дождем. Будет дуть умеренный ветер южных направлений. Дневные температуры ожидаются слабоположительные, а ночью - слабоотрицательные.

«Солнышка может быть побольше во время промежуточных гребней. Но это еще не переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных. Климатически это пока еще не весна!» - подчеркнула начальник Псковского гидрометцентра.