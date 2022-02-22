Общество

Гранты и гаранты

Наполеону приписывают фразу про народ, который будет кормить чужую армию, если не желает кормить свою. Два столетия спустя эти слова в полной мере применимы к некоммерческим организациям. Или народ объединяет здоровые общественные силы, направляет их энергию в полезное русло, помогает финансово, решает с их помощью большие и маленькие проблемы. Или это сделает кто-нибудь другой уже с собственными целями. Посмотрим, как это работает в Псковской области.

Полезные по-настоящему

Год только начался, а президентские гранты на 14 млн рублей уже выиграли 11 некоммерческих организаций из Псковской области. На эти деньги, среди прочего, будет вестись профориентация подростков, состоится историко-филологическая школа для молодежи из России и Беларуси, первоклассников будут учить безопасному поведению в критических ситуациях, в Усвятах состоится фолк-фестиваль к 100-летию Ольги Федосеевны Сергеевой, в Великих Луках будет продолжена стерилизация бездомных животных, в Гдовском районе создадут патриотический клуб для школьников, в Великих Луках футбольные тренеры повысят квалификацию, в районах пройдет серия патриотических фестивалей с военно-спортивной программой, пострадавшие от мошенников получат бесплатные юридические консультации, школьники научатся раздельному сбору мусора.

Будет еще один конкурс, прием заявок уже начался. Свои гранты также разыграют Фонд культурных инициатив и Росмолодежь.

А есть еще региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил на своей странице в Instagram, что регион получил 11,6 млн рублей — на 1,6 млн рублей больше, чем это было в прошлом году. Деньги пришли по линии того же Фонда президентских грантов, но будут распределены на месте. Плюс такую же сумму выделит региональный бюджет. Конкурсов тоже будет два, первый стартует в апреле.

«Объем поддержки в рамках регионального грантового конкурса в этом году составит более 23 млн рублей. Уверен, что полученная финансовая поддержка будет серьёзным подспорьем нашему некоммерческому сектору и позволит реализовать много по-настоящему полезных, интересных и нужных проектов», - написал глава региона.

Он не раз говорил, что благодаря внешнему финансированию, привлекаемому через гранты, удается решать существенные проблемы жителей Псковской области.

«Объединив усилия, мы смогли сформировать серьезную ресурсную базу для развития некоммерческого сектора. Наши областные практики активно изучаются и внедряются в других субъектах РФ. Наши достижения отмечают на федеральном уровне, - поделился Михаил Ведерников результатами на форуме социально ориентированных НКО «Содействие» в декабре прошлого года. - В рейтинге НКО, который составляет Общественная палата РФ, наш регион за год поднялся с 62 на 26 место — это очень серьезный результат».

Вместе сильнее

Третий сектор — общественники — получили повышенное внимание в последние три года. Ежедневную работу на этот результат ведут в проектном офисе «Команда 2018». Не только в Пскове, но и в районах, где деятельность общественников в разы значимее, а результаты весомее. В муниципалитетах уже открыты 15 филиалов проектного офиса, еще по 4 ведется работа. Там помогают довести идею до проекта, получившего финансовую поддержку. И вот уже в себежском поселке Сосновый Бор открылся скалодром, где подростки могут тренироваться к соревнованиям и принимать состязания у себя.

Для заинтересованных в развитии своего проекта проходят школы социального проектирования. В это воскресенье такая школа состоялась в Порхове. Один из методов проработать проект — игропрактика по игре «Содействие». Эта авторская разработка помогает найти слабые места, увидеть новые возможности для привлечения ресурсов, предугадать риски. После игрового этапа авторы создают паспорта проектов и проводят свои идеи через горнило публичной защиты — по ковидным временам питчинг проходит в Zoom. Это еще одна возможность получить комментарии специалистов.

«После такой подготовки вероятность написания более качественной заявки намного выше. Участникам школы социального проектирования мы даем письма поддержки, усиливаем их, так как грантовые конкурсы учитывают партнерские взаимоотношения, - говорит Михаил Васильев, председатель общественной организации «Команда 2018». - Мы видим динамику со всех сторон. Из года в год увеличивается количество качественных заявок. А всего три года назад не было ни такого количества грантодателей, ни проектных офисов».

Только от Фонда президентских грантов в прошлом году 24 НКО из Псковской области получили 35 млн рублей.

Вот еще один пример. Псковские гусляры из ансамбля «Лель» смогли купить новые инструменты. До этого дети играли на гуслях, сделанных больше двадцати лет назад. Обновили костюмы. Начали ездить на гастроли. Например, побывали в Челябинске и Кыштыме. Организовали фестиваль «Гусли. Псковщина. Россия», принимали у себя музыкантов из Москвы, Твери, Чебоксар, Всеволожска и Кондопоги. Выиграли всероссийский конкурс в академии имени Гнессиных и взяли гран-при международного фестиваля в Анапе. При том, что в ансамбль не ведется отбор по музыкальным способностям, в его состав берут всех желающих. Попали школьники с гуслями и в недавний сюжет «Вестей Недели» о Псковской области. Мощный толчок в развитии стал возможен благодаря дважды полученному финансированию от Фонда президентских грантов.

Конечно, не только бутонами роз устлан путь получателей грантов. Бывают еще шипы. Трудностей добавил коронавирус. В 2020 году устроителям фестиваля исторической реконструкции «Хельга» пришлось согласовывать перенос на год финансирования на его проведение из-за грянувшей пандемии. А в прошлом году подрядчик не вовремя поставил оборудование для «Бумажной мельницы в Тайлово», где печорским детям рассказывают о традициях льноводства и учат делать изо льна бумагу. Получение финансирования оказалось под угрозой, однако и в этом случае переговоры проектного офиса и Фонда президентских грантов помогли уладить дело.

Каждый житель Псковской области может узнать, какую пользу лично ему готовы принести общественники, на Дне открытых дверей НКО 2 апреля. В этот день они расскажут о своих проектах в офисе «Команда 2018» на Некрасова, 19.

12:00 — 13:00 дополнительное образование

13:00 — 14:00 экологическое просвещение

14:00 — 15:00 социальная защита

15:00 — 16:00 поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья

16:00 — 17:00 культура

17:00 — 18:00 спорт и ЗОЖ

18:00 — 19:00 юридическое и бухгалтерское консультирование

Насколько важна созидательная роль некоммерческих организаций, можно судить от противного. Отрицательные примеры прозвучали в состоявшемся накануне обращении к нации президента России Владимира Путина.

«Свою роль сыграли и внешние силы, которые с помощью разветвлённой сети НКО и спецслужб выращивали на Украине свою клиентуру и продвигали её представителей во власть, - отметила глава государства, говоря о ситуации в соседней стране. - На деле всё свелось к тому, что развал украинской экономики сопровождается откровенным грабежом граждан страны, а саму Украину просто загнали под внешнее управление. Оно осуществляется не только по указке из западных столиц, но и, что называется, непосредственно на месте ‒ через целую сеть зарубежных советников, НКО и других институтов, развёрнутую на Украине. Они оказывают прямое влияние на все важнейшие кадровые решения, на все ветви и уровни власти».

В Псковской области подавляющее число НКО — агенты добра, движущая сила и гаранты развития региона. Поддержка, которую они получают, в конечном счете конвертируется в конкретную пользу для жителей области.

Юлия Магера