Общество

Смягчение ограничений по коронавирусу допустили в Роспотребнадзоре

Учитывая клинические и эпидособенности омикрон-штамма, можно говорить о смягчении требований и методических рекомендаций по профилактике COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.

Фото: РИА Новости

«Мы бы полагали, что ряд мер, которые мы предлагали два года назад и год назад, которые были связаны с предшественниками сегодняшнего вируса — варианта "омикрон" — эти меры были предложены в иных эпидемических условиях», — цитирует ее РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора отметила, что рекомендации могут ослабить в музеях, театрах, фитнес-центрах и заведениях общепита.

«Еще раз хочу оговориться — только для той ситуации, которая складывается сегодня, и которая связана с вариантом "омикрон". Можно пересмотреть ситуацию в школах. И на период снижения заболеваемости и стабильных низких цифр пересмотреть требования, когда каждый класс находится только в одном кабинете», — добавила Попова.