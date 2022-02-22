Общество

Сегодня 68 лет могло бы исполниться журналисту ПЛН Юрию Моисеенко

Сегодня, 23 февраля, 68 лет могло бы исполниться журналисту ПЛН Юрию Моисеенко.

За сорок с лишним лет в журналистике он сотрудничал со многими ведущими российскими СМИ — «Коммерсант», «Московский комсомолец», «Новая газета», «Известия», «Совершенно секретно» и многими другими изданиями, а в 1990-е Юрий Моисеенко был одним из авторов и руководителей самой популярной и влиятельной по тем временам газеты «Новости Пскова» - в золотой ее период.

За годы профессиональной деятельности Юрий Моисеенко успел издать несколько книг и в целом оставил яркий след в псковской журналистике. Он был профессиональным журналистом и ярким человеком. Его уход — огромная утрата.

Последние годы Юрий Моисеенко был журналистом «Эхо Москвы» в Пскове, блогером Псковской Ленты Новостей и ведущим еженедельной колонки «Диванная политика».