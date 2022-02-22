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Общество

Александр Котов: Люди в погонах ощущают особую ответственность перед Родиной

23.02.2022 11:12|Псков

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил воинов и ветеранов Вооруженных Сил России и жителей Псковской области с Днем защитника Отечества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Профессия военного никогда не была легкой: повышенные нагрузки, железная дисциплина, риск и опасность. Но люди в погонах, выбравшие своим предназначением защиту страны и своего народа от угроз безопасности, ощущают особую ответственность перед Родиной, и порой она бывает даже выше, чем ценность собственной жизни», подчеркнул Александр Котов. 

Он отметил, что Вооруженные Силы России оснащены оружием, техникой и в случае необходимости «готовы противостоять любому врагу». «Но не только военная мощь и боевая подготовка вызывают гордость и повышают престиж армейской службы. Жителям страны важно понимать, что есть сила, способная их защитить, а военнослужащим – чувствовать уважение общества и поддержку государства», - заметил председатель областного Собрания. 

«Сердечно благодарю все поколения защитников Отечества за доблестную службу, невероятную физическую и душевную стойкость, истинный патриотизм и преданность воинскому долгу. От всей души желаю ветеранам, личному составу и гражданскому персоналу Вооруженных Сил, семьям военнослужащих здоровья и благополучия!» - обратился к псковичам Александр Котов. 

Теги: #псковское областное собрание #23 февраля #поздравление
Источник: Псковская Лента Новостей
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