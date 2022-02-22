Общество

Игорь Иванов: 23 февраля напоминает нам о подвигах отцов и дедов

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поздравил жителей Псковской области с Днем защитника Отечества.

«Позвольте от всего профсоюзного движения Псковской области поздравить всех мужчин и всех, кто защищает сегодня нашу страну с Днем защитника Отечества. Сегодня в нашей стране чествуют всех тех, кто является символом отваги, мужества и патриотизма. В рядах защитников Отечества немало и членов профсоюзного движения, которые ежедневно обеспечивают мир и спокойствие в наших домах», - говорится в поздравлении.

Этот праздник, по словам Игоря Иванова, объединяет несколько поколений граждан нашей страны и напоминает нам о подвигах отцов и дедов. «Мы отдаем дань уважения людям, посвятившим себя служению Родине. Всем, кто стоит на страже рубежей и защищает интересы страны, обеспечивает ее суверенитет и помогает братским народам в это нелегкое время. Искренне желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и успехов в служении на благо Отечества», - заключил Игорь Иванов.