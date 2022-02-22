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Общество

Звание почетного гражданина города Великие Луки присвоили Владимиру Орлову 

23.02.2022 19:20|ПсковКомментариев: 0

Праздничный вечер, посвященный Дню защитника Отечества, состоялся в Великолукском драматическом театре 22 февраля. На нем заместителю начальника Псковского центра ОВД филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Владимиру Орлову присвоили звание почетного гражданина города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации. 

Фото здесь и далее: А. Воробьев

Звание почетного гражданина города Великие Луки Владимиру Орлову присвоили за большой личный вклад в социально-экономическое развитие города Великие Луки, организацию международных встреч воздухоплавателей и развитие в городе воздухоплавательного спорта. 

Также приказом начальника главного штаба всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» знаком «Юнармейская доблесть третьей степени» наградили юнармейца Илью Петрова, а знаком «Юнармеская доблесть второй степени» - Ольгу Вишнякову.

От имени главы города Великие Луки Николая Козловского присутствующих с приближающимся праздником поздравил исполняющий полномочия главы Великих Лук Сергей Гусев.

«Этот государственный праздник имеет большую значимость для нашего города воинской славы, на долю которого выпало немало суровых испытаний. В историю Отечества навсегда вошли мужество и отвага великолучан, самоотверженно защищавших родную землю от врагов. Особый героизм проявили жители города в годы Великой Отечественной войны. С первых же дней великолучане массово записывались на фронт, в городе был создан истребительный отряд, в начале июля 1941 года сформирован отряд народного ополчения, работала подпольная организация. Во время операции по освобождению города за каждую великолукскую улицу и каждый дом велись кровопролитные бои. Сражения за Великие Луки были настолько ожесточенными, что Великолукская наступательная операция, в ходе которой город был окончательно освобожден, была названа "малой Сталинградской битвой". Мы всегда будем помнить о силе духа и стойкости героев, освободивших город и страну от гитлеровских войск, воспитывать ни их примерах нашу молодежь. Искреннюю благодарность и почет мы выражаем всем защитникам родины – ветеранам Великой Отечественной войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Говорим слова признательности солдатам, сержантам и офицерам, выполнявшим свой воинский долг в горячих точках и за пределами Отечества, великолучанам, которые сегодня стоят на боевом посту, надежно охраняют рубежи Отечества, мир и покой сограждан», - сказал Сергей Гусев.

Со словами приветствия также выступил глава администрации города Андрей Беляев. «23 Февраля – знаменательная дата для всех жителей России. В этот день мы отдаем дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и вооруженных сил, тем, кто стоял на защите родины и ее интересов, и кто сегодня стоит на боевом посту. Мы гордимся подвигами своих земляков, которые отважно сражались с иноземными захватчиками на протяжении многих веков, искренне благодарим героев, одержавших победу над войсками Вермахта, выражаем уважение участникам боевых действий в горячих точках и воинам-интернационалистам», - сказал Андрей Беляев.

По его мнению, на примерах мужества старших поколений сегодня воспитывается великолукская молодежь. Так, в Великих Луках растет юнармейское движение, на высоком уровне организована патриотическая работа. Многие жители города выбирают профессию военнослужащего, молодые великолучане честно исполняют свой воинский долг в частях и соединениях российских Вооруженных Сил, повышают обороноспособность войск.

«Наша общая задача – быть ответственными за будущее Отечества и самоотверженно служить стране: трудиться во имя укрепления могущества России и повышения ее авторитета на международной арене», - завершил свою речь Андрей Беляев и пожелал всем великолучанам крепкого здоровья, сил и энергии. 

К присутствующим в зале обратилась и юнармеец Ольга Вишнякова. «Мы, молодое поколение с огромной гордостью вспоминаем наших соотечественников, которые выполняли, выполняют и будут выполнять свой воинский долг. В каждом доме, в каждой семье хранят память дедов и отцов, но также гордятся теми, кто сегодня обеспечивает безопасность нашей страны. Наш долг – укреплять связь времен. С праздником, с Днем защитника Отечества», - сказала она. 

С завершающим словом выступил командир радиотехнического батальона города Великие Луки, майор Александр Степановский.

«Дорогие товарищи, 23 февраля в нашей стране отмечается праздник: День защитника Отечества. Это по праву всенародный праздник, который объединяет не только людей, стоящих на службе, но и всех, кто неравнодушен к судьбе нашего Отечества. Сегодня военнослужащие - личный состав Вооруженных сил России - честно выполняют воинский долг, продолжают разрабатывать новейшие и перспективные образцы военной техники, вносят непереоценимый вклад в обеспечение безопасности суверенитета нашей страны», - сказал он. 

Музыкальные и танцевальные коллективы города поздравили гостей вечера праздничной концертной программой. 

Теги: #концерт #праздник #день защитника отечества
Источник: Псковская Лента Новостей
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