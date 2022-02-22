Звание почетного гражданина города Великие Луки присвоили Владимиру Орлову 

Праздничный вечер, посвященный Дню защитника Отечества, состоялся в Великолукском драматическом театре 22 февраля. На нем заместителю начальника Псковского центра ОВД филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Владимиру Орлову присвоили звание почетного гражданина города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
Фото здесь и далее: А. Воробьев
Звание почетного гражданина города Великие Луки Владимиру Орлову присвоили за большой личный вклад в социально-экономическое развитие города Великие Луки, организацию международных встреч воздухоплавателей и развитие в городе воздухоплавательного спорта.
Также приказом начальника главного штаба всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» знаком «Юнармейская доблесть третьей степени» наградили юнармейца Илью Петрова, а знаком «Юнармеская доблесть второй степени» - Ольгу Вишнякову.
От имени главы города Великие Луки Николая Козловского присутствующих с приближающимся праздником поздравил исполняющий полномочия главы Великих Лук Сергей Гусев.
Со словами приветствия также выступил глава администрации города Андрей Беляев. «23 Февраля – знаменательная дата для всех жителей России. В этот день мы отдаем дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и вооруженных сил, тем, кто стоял на защите родины и ее интересов, и кто сегодня стоит на боевом посту. Мы гордимся подвигами своих земляков, которые отважно сражались с иноземными захватчиками на протяжении многих веков, искренне благодарим героев, одержавших победу над войсками Вермахта, выражаем уважение участникам боевых действий в горячих точках и воинам-интернационалистам», - сказал Андрей Беляев.
По его мнению, на примерах мужества старших поколений сегодня воспитывается великолукская молодежь. Так, в Великих Луках растет юнармейское движение, на высоком уровне организована патриотическая работа. Многие жители города выбирают профессию военнослужащего, молодые великолучане честно исполняют свой воинский долг в частях и соединениях российских Вооруженных Сил, повышают обороноспособность войск.
К присутствующим в зале обратилась и юнармеец Ольга Вишнякова. «Мы, молодое поколение с огромной гордостью вспоминаем наших соотечественников, которые выполняли, выполняют и будут выполнять свой воинский долг. В каждом доме, в каждой семье хранят память дедов и отцов, но также гордятся теми, кто сегодня обеспечивает безопасность нашей страны. Наш долг – укреплять связь времен. С праздником, с Днем защитника Отечества», - сказала она.
С завершающим словом выступил командир радиотехнического батальона города Великие Луки, майор Александр Степановский.
Музыкальные и танцевальные коллективы города поздравили гостей вечера праздничной концертной программой.