Общество

Морозы до 8 градусов прогнозируют в Псковской области 24 февраля

Облачная погода с прояснениями ожидается на территории Псковской области 24 февраля. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, в регионе не прогнозируют существенных осадков. На дорогах местами образуется гололедица.

Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -8 до -3 градусов, днем столбик термометра покажет от 0 до +4 градусов. Ожидается южный ветер со скоростью от 6 до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время синоптики не прогнозируют потепления и других изменений в характере погоды.