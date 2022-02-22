Общество

Главным плюсом карьеры военного жители СЗФО считают ранний выход на пенсию - опрос

Говоря о преимуществах карьеры военного, 79% жителей СЗФО отмечают ранний выход на пенсию, 68% - льготы, 46% - стабильность. К такому выводу по итогу опроса пришли аналитики службы исследований крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

По мнению 39% опрошенных, существенным плюсом такой занятости является заработная плата, 24% назвали значимость и социальный статус профессии. 18% среди достоинств военной карьеры отметили гарантированный карьерный рост. И лишь 9% уверены, что у военной службы нет преимуществ. 1% выбрали вариант «Другое» – в том числе, жилье, «возможность пробиться в люди» и «более лояльное отношение со стороны силовых структур».



На первом месте среди недостатков работы в военной отрасли оказалась опасность для жизни – 62% назвали этот вариант. На втором месте – частые переезды (58%) и необходимость подчиняться приказам (58%). На третьем месте среди недостатков военной карьеры - ограничения в зарубежных поездках, это отметили 54% респондентов. Кроме того, среди минусов карьеры военного жители СЗФО обозначили неуставные отношения (38%) и зарплату (25%). И лишь 1% уверены, что недостатков нет.

32% мужчин-жителей СЗФО, отслуживших в армии, задумывались о продолжении карьеры военнослужащего, но в итоге от этой идеи отказались (чаще всех такой ответ давали респонденты в возрасте 18-24 лет – 56%). Еще 19% на какое-то время после армии оставались в войсках, однако потом ушли в другую сферу (как правило, это люди старше 55 лет – 37%). 45% даже не задумывались о таком варианте (такие чаще всего встречаются среди 25-34-летних – 42%), а 4% отслуживших в СЗФО мужчин являются военнослужащими и сегодня.

В целом карьеру военнослужащего считают привлекательной только 36% жителей СЗФО, 53% придерживаются обратной точки зрения, а 12% затруднились дать однозначный ответ. Два года назад при проведении аналогичного опроса мнения разделились поровну: 45% ответили положительно, столько же – отрицательно, каждый десятый затруднился ответить.

«Любопытно, что женщины чаще мужчин находят военную службу привлекательной карьерной траекторией – 42% против 36%. Ожидаемо отличаются мнения разных поколений: так, среди респондентов старше 45 лет высокую оценку военной карьере дают более 50% опрошенных, а среди тех, кто младше 34 лет, каждый второй не видит в такой занятости ничего привлекательного», - заметили аналитики.

В разрезе профессиональной принадлежности больше других военной службе импонируют представители сфер «Безопасность» (60%), «Рабочий персонал» (50%) и «Госслужба, НКО» (48%). Не считают такую карьеру привлекательной в сферах «ИТ, интернет, телеком» (74%), «Маркетинг, реклама, PR» (71%) и «Искусство, медиа» (70%).

Треть жителей СЗФО (34%) уверены, что поздравлять с 23 февраля не служивших в армии коллег не нужно. 47% считают, что в данном случае факт прохождения армейской службы не имеет значения. Наиболее строгой позиции придерживаются в сфере безопасности и юристы: 43% и 40% респондентов соответственно не хотели бы поздравлять коллег, не прошедших армию. Наиболее лояльными к вопросу поздравления с Днем защитника Отечества не служивших коллег оказались представители сферы науки и образования, а также работники производственной сферы.

Поздравлять всех без исключения мужчин с 23 февраля принято в 82% компаний СЗФО, в 8% поздравляют лишь отслуживших, а в 11% компаний такой традиции нет вообще.