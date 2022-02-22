Общество

В Печорском районе на 106-м году жизни умер ветеран войны Василий Кивик

Умер ветеран Великой Отечественной войны Василий Кивик, который проживал в Печорском районе. Ему было 105 лет. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

Фото: «Печорская правда»

Василий Кивик родился 3 марта 1916 года в деревне Кулиско Печорского района, позднее переехал в деревню Мотовилово. Окончил 5 классов Печорской вечерней школы, располагавшейся на улице Псковской, сообщается на сайте движения «Бессмертный полк».

В 1937 году Василий Кивик был призван в Эстонскую армию, служил в кавалерии 11 месяцев. В 1940 году поступил на работу в дорожный отдел станции Петсери, затем уехал в город Таллинн, работал в минной гавани на минно-торпедном складе до августа 1941 года. В конце августа с приходом немцев был арестован, по 4 сентября 1941 года находился в Батарейной тюрьме. В 1942 году приехал в город Печоры. После освобождения района в 1944 году был направлен в порт Кунду на цементный завод.

В 1946 году Василий Кивик вернулся в город Печоры, работал монтером в районном узле связи.