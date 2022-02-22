Общество

В Европейской России началось похолодание

В Европейской России началось похолодание, и аномалия тепла в этой части страны начала сокращаться. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

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«С северо-запада в нашу страну прорывается новый циклон. Он накроет Русскую равнину в субботу. Осадков принесет немного, но поток атлантического тепла вновь активизируется. Так что, южнее линии Тверь – Нижний Новгород снег опять станет переходить в дожди, на Средней Волге и юге Предуралья возможны даже ледяные», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время синоптики не прогнозируют потепления и других изменений в характере погоды.