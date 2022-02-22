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Общество

Юрист рассказал, как не платить долги бывшего супруга

24.02.2022 10:50|ПсковКомментариев: 0

Как избежать оплаты долгов бывшего супруга рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

В силу положений части 2 статьи 45 Семейного кодекса РФ, общими обязательствами могут быть признаны такие, по которым все полученное было использовано на нужды семьи. Например, кредит был взят на покупку холодильника, которым супруги потом совместно пользовались, или на квартиру, в которой они совместно проживали, привел пример эксперт.

Избежать долгов бывшего супруга, безусловно, в определенных случаях можно, продолжил юрист. «Каждый из супругов вправе самостоятельно вступать в обязательственные правоотношения и, соответственно, зарабатывать долги по ним — согласия на это другого супруга не требуется. В то же время при рассмотрении дел о разделе совместного имущества супругов судом учитывается наличие инициативы обоих супругов на возникновение обязательств», — цитирует юриста агентство «Прайм».

Однако ключевым вопросом здесь будет использование полученного по обязательствам на нужды семьи. Если, например, один из супругов купил себе новый телефон в кредит и пользовался им сам, в личных целях, то и долги по кредиту платить исключительно ему, подчеркнул Гусятников.

«Соответственно и доказать, что имущество, которым супруги пользовались совместно, является чьей-либо личной собственностью и отвечать по долгам на это имущество должен кто-то один, довольно сложно, поскольку инициатива (согласие) другого супруга на приобретение долга в такой ситуации будет предполагаться», — уточнил эксперт.

Согласно части 3 статьи 39 СК РФ, общие долги супругов при разделе общего имущества распределяются между ними пропорционально присужденным им долям.

«Если, например, судом была в равных долях разделена между супругами квартира, взятая в ипотеку, то и долг по ипотечному кредиту может быть разделен между супругами поровну (если часть такого долга была погашена в период брака одним из супругов единолично, он будет вправе требовать компенсации)», — объяснил он.

В соответствии с частью 2 статьи 39 СК РФ суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе исходя из интересов несовершеннолетних детей. Перечня интересов детей закон не содержит, их содержание устанавливается в каждом конкретном случае. Так, например, супругу, с которым определено место жительство ребенка, обычно передается имущество, которое изначально и приобреталось для использования самим этим ребенком, либо в его интересах (для его обучения, развития). В то же время и, наоборот, при определении места жительства несовершеннолетних детей с одним из родителей учитывается, в том числе, и имущественное положение супругов, наличие возможности предоставить ребенку комфортные для проживания условия, обеспечить его всем необходимым для нормального роста и развития, отметил юрист.

По словам Гусятникова, долги по кредитным картам по своей природе являются обычными кредитными обязательствами перед банком. Соответственно, к ним будут применяться и аналогичные правила. Чтобы долг по кредитной карте признали общим, нужно чтобы он возник в период брака (важен именно момент возникновения долга, а не оформления самой карты), а также чтобы потраченные с карты средства были израсходованы на нужды семьи.

При разделе общего долга супругов по кредитам суд принимает во внимание согласие на это банка. В большинстве случаев банки выступают против этого, поскольку тогда нужно будет менять условия кредитного договора, второй супруг, по мнению банка, может быть менее платежеспособным и т. д. В таких случаях, как правило, кредит выплачивает тот супруг, который его брал, а с другого супруга в пользу первого взыскивается компенсация пропорциональная его доле в обязательстве, заключил эксперт.

Теги: #долг #семья
Источник: Псковская Лента Новостей
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