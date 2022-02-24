Общество

В Псковской области разделили полномочия по увековечиванию памяти погибших воинов

Депутаты Псковского областного Собрания приняли законопроект «Об отдельных вопросах увековечения памяти погибших при защите Отечества на территории Псковской области». Об этом сессии регионального парламента, которая проходит 24 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



Законопроект разработан в целях приведения областного законодательства в соответствие с федеральным.



К полномочиям Псковского областного Собрания депутатов в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества отнесли принятие региональных законов в этой сфере, в том числе об установлении региональных памятных дат Псковской области, и контроль за их исполнением.



Кроме того, к полномочиям регионального парламента и областной администрации документ относит участие в организации увековечения памяти погибших при защите Отечества и взаимодействие с федеральными органами государственной власти, органами местного самоуправления и поисковыми объединениями по этим вопросам.



Полномочия, связанные с проведением поисковой работы, будет исполнять управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области, а связанные с захоронением (перезахоронением) погибших при защите Отечества — управление специальных программ администрации области.



В настоящее время администрация региона проводит предварительную работу по определению так называемого «уполномоченного органа». Он займется обеспечением проведения обследования места нахождения обнаруженных костных останков и (или) старых захоронений; принятием решений о захоронении непогребенных останков погибших при защите Отечества, их перемещении и последующем захоронении; сохранением неизвестных воинских захоронений на месте их обнаружения; установлением ограничений в виде запрета на проведение строительных, земляных, дорожных и других работ, в результате которых непогребенные останки погибших при защите Отечества или неизвестные воинские захоронения могут быть повреждены или перемещены; обеспечением мероприятий по эксгумации останков; обеспечением проведения всех необходимых мероприятий по захоронению (перезахоронению) останков погибших воинов; формированием поименных списков погибших при защите Отечества, останки которых погребены в воинских захоронениях, находящихся на территории Псковской области.



Законопроект единогласно приняли в двух чтениях.