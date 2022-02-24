Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Главней всего погода в доме
Квитанции за электричество не придут
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
семейный отдых на открытом воздухе
ЖКХ коммунальный ликбез
миссия выполнима ищем подарки
вакцинация подростков
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 24.02.2022 11:524 Еще более 900 псковичей заразились коронавирусом, восемь человек умерли 24.02.2022 12:540 Инициативу псковских депутатов об отсрочке от армии сельским медикам рассмотрят в Госдуме 24.02.2022 12:470 Собрание одобрило введение штрафов за нарушение содержания домашних питомцев 24.02.2022 11:524 Еще более 900 псковичей заразились коронавирусом, восемь человек умерли 24.02.2022 11:410 В Псковской области разделили полномочия по увековечиванию памяти погибших воинов 24.02.2022 11:350 Рассмотрение жалобы на приговор Милушкиным в Пскове снова перенесли
 
 
 
Самое популярное 19.02.2022 13:5012 Проверку проводят в ПсковГУ по инциденту с охранником и матерью студента 20.02.2022 10:021 С 1 марта в России для автомобилистов введут новый штраф 20.02.2022 11:404 Новую камеру фотовидеофиксации нарушений ПДД установили в Пскове 18.02.2022 07:013 В Псковской области повышают оплату труда в бюджетной сфере 18.02.2022 11:038 Водитель пострадал в аварии с боевой машиной в Псковском районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Псковской области разделили полномочия по увековечиванию памяти погибших воинов

24.02.2022 11:41|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Псковского областного Собрания приняли законопроект «Об отдельных вопросах увековечения памяти погибших при защите Отечества на территории Псковской области». Об этом сессии регионального парламента, которая проходит 24 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законопроект разработан в целях приведения областного законодательства в соответствие с федеральным.

К полномочиям Псковского областного Собрания депутатов в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества отнесли принятие региональных законов в этой сфере, в том числе об установлении региональных памятных дат Псковской области, и контроль за их исполнением.

Кроме того, к полномочиям регионального парламента и областной администрации документ относит участие в организации увековечения памяти погибших при защите Отечества и взаимодействие с федеральными органами государственной власти, органами местного самоуправления и поисковыми объединениями по этим вопросам.

Полномочия, связанные с проведением поисковой работы, будет исполнять управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области, а связанные с захоронением (перезахоронением) погибших при защите Отечества — управление специальных программ администрации области.

В настоящее время администрация региона проводит предварительную работу по определению так называемого «уполномоченного органа». Он займется обеспечением проведения обследования места нахождения обнаруженных костных останков и (или) старых захоронений; принятием решений о захоронении непогребенных останков погибших при защите Отечества, их перемещении и последующем захоронении; сохранением неизвестных воинских захоронений на месте их обнаружения; установлением ограничений в виде запрета на проведение строительных, земляных, дорожных и других работ, в результате которых непогребенные останки погибших при защите Отечества или неизвестные воинские захоронения могут быть повреждены или перемещены; обеспечением мероприятий по эксгумации останков; обеспечением проведения всех необходимых мероприятий по захоронению (перезахоронению) останков погибших воинов; формированием поименных списков погибших при защите Отечества, останки которых погребены в воинских захоронениях, находящихся на территории Псковской области.

Законопроект единогласно приняли в двух чтениях.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы принять у себя беженцев из Донбасса?
В опросе приняло участие 353 человека
24.02.2022, 12:550 Украина разорвала дипломатические отношения с Россией 24.02.2022, 12:540 Инициативу псковских депутатов об отсрочке от армии сельским медикам рассмотрят в Госдуме 24.02.2022, 12:470 Собрание одобрило введение штрафов за нарушение содержания домашних питомцев 24.02.2022, 12:421 В Псковской области законодательно закрепили запрет экстремистам участвовать в выборах
24.02.2022, 12:360 Псковский «Горводоканал» отстоял свою позицию в споре с УФАС  24.02.2022, 12:310 Лукашенко опроверг участие белорусских военных в спецоперации в Донбассе 24.02.2022, 12:280 Жильцов новостроек в Псковской области обязали раньше платить за капремонт 24.02.2022, 12:180 Выставка «Масленичный сувенир» откроется в Пскове 28 февраля
24.02.2022, 12:150 В областной Избирательный кодекс внесли изменения 24.02.2022, 12:080 ФСБ сообщила об обстреле российского погранпункта со стороны Украины 24.02.2022, 11:581 Начинается видеотрансляция радиомарафона о военной спецоперации России в Донбассе 24.02.2022, 11:524 Еще более 900 псковичей заразились коронавирусом, восемь человек умерли
24.02.2022, 11:420 В Острове женщина ограбила магазин 23 февраля 24.02.2022, 11:410 В Псковской области разделили полномочия по увековечиванию памяти погибших воинов 24.02.2022, 11:350 Рассмотрение жалобы на приговор Милушкиным в Пскове снова перенесли 24.02.2022, 11:341 Единый интернет-портал оценки регулирующего воздействия запустят в Псковской области
24.02.2022, 11:260 В Псковской области скорректировали закон о системе органов исполнительной власти 24.02.2022, 11:230 В «дом №0» квитанции за электричество не придут – «Псковэнергосбыт» 24.02.2022, 11:220 Радиомарафон «Военная операция РФ на территории Украины. Что же будет с Родиной и с нами?» 24.02.2022, 11:180 Допсоглашения о реструктуризации бюджетных кредитов утвердили законом области
24.02.2022, 11:150 Концерт «Песни странствующего подмастерья» могут посетить псковичи по «Пушкинской карте» 24.02.2022, 11:090 Порядок подачи заявлений о предоставлении лицензии на перевозку пассажиров изменится с 1 марта 24.02.2022, 10:500 Юрист рассказал, как не платить долги бывшего супруга 24.02.2022, 10:400 Псковичей приглашают показать свои таланты известным режиссерам и актерам
24.02.2022, 10:210 Мужчину задержали в Пскове за кражу продуктов 24.02.2022, 10:190 Антикриминальную операцию проводит полиция в Псковском районе 24.02.2022, 10:101 В ПТС рассказали о «подарке» от коммунальных служб на 23 февраля 24.02.2022, 10:005 Центробанк решил начать интервенции на валютном рынке
24.02.2022, 09:501 Псковский международный аэропорт продолжает работу в штатном режиме 24.02.2022, 09:430 Жителя Плюсского района наказали за избиение знакомого битой 24.02.2022, 09:291 Бранч – уже знакомая традиция 24.02.2022, 09:210 Минобороны сообщило о подавлении средств ПВО Украины
24.02.2022, 09:190 Футболисты из Псковской области приняли участие в финале игр СЗФО 24.02.2022, 08:580 Росавиация: Аэропорты в 12 городах России приостановили работу 24.02.2022, 08:531 Военное положение введено на всей территории Украины 24.02.2022, 08:400 Дверь квартиры подожгли в доме на улице Металлистов в Пскове
24.02.2022, 08:337 Минобороны России сообщило об ударах по военным аэродромам Украины 24.02.2022, 08:214 Московская биржа временно прекратила торги на всех рынках 24.02.2022, 08:050 Апартаменты предложили приравнять к жилью второй категории 24.02.2022, 07:500 Выставка «О красоте Псковской земли» откроется 25 февраля
24.02.2022, 07:493 СМИ сообщают о взрывах в городах Украины 24.02.2022, 07:360 В Европейской России началось похолодание 24.02.2022, 07:180 ЦБ назвал семь ненужных россиянам финансовых продуктов 24.02.2022, 07:0313 Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе
24.02.2022, 00:0110 Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии Киева 23.02.2022, 23:040 Пьяный водитель съехал в кювет в великолукской деревне Суханово 23.02.2022, 22:150 Глава Минздрава рассказал о рисках у перенесших коронавирус с болезнями сердца 23.02.2022, 22:060 Онлайн-квест об истории оружия предлагают пройти псковичам
23.02.2022, 21:457 Уровень госпитализации пациентов с омикрон-штаммом COVID-19 растет в Псковской области 23.02.2022, 21:331 Безработный великолучанин фиктивно зарегистрировал гражданина Таджикистана 23.02.2022, 21:130 Пьяного водителя ВАЗа остановили полицейские в Великих Луках 23.02.2022, 20:590 Почти 288 тысяч человек в Псковской области привились от коронавируса
23.02.2022, 20:546 Главным плюсом карьеры военного жители СЗФО считают ранний выход на пенсию - опрос 23.02.2022, 20:360 В Печорском районе на 106-м году жизни умер ветеран войны Василий Кивик 23.02.2022, 20:350 Фальшивую банкноту выявили в одном из магазинов Пскова 23.02.2022, 20:151 Евросоюз одобрил санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР
23.02.2022, 20:000 Олег Грицаев поделился личными воспоминаниями о десантниках 6-й роты 23.02.2022, 19:411 Вакансии эколога и водителя с зарплатой от 40 тысяч рублей открыты в Псковской области 23.02.2022, 19:201 Звание почетного гражданина города Великие Луки присвоили Владимиру Орлову  23.02.2022, 18:590 Морозы до 8 градусов прогнозируют в Псковской области 24 февраля
23.02.2022, 18:380 Александр Козловский пожелал защитникам Отечества уверенности в принятии решений 23.02.2022, 18:191 На здании ГКЦ в Пскове включили праздничную подсветку. ФОТО 23.02.2022, 18:020 Из-за передачи об украинском языке Роскомнадзор составил на «Эхо Москвы» протокол 23.02.2022, 17:420 Пскович рассчитывал на солидную прибыль и лишился миллиона рублей
23.02.2022, 17:224 Большинство россиян поддерживают решение о признании независимости ЛНР и ДНР 23.02.2022, 17:068 «Наложили в квадрате»: Андрей Турчак прокомментировал новые санкции против России 23.02.2022, 16:510 Игорь Иванов: 23 февраля напоминает нам о подвигах отцов и дедов 23.02.2022, 16:310 Почти 70% работодателей не против алкоголя на корпоративах - опрос
23.02.2022, 16:190 Вебинар о поэте, так и не ставшем чиновником, проведет ученый секретарь «Михайловского» 23.02.2022, 16:080 НовоОбразование 23.02.2022, 15:540 Елена Полонская опубликовала детские фото и рассказала о своей защите и опоре 23.02.2022, 15:512 Последствия ввода российских войск в Казахстан оценил Олег Грицаев
23.02.2022, 15:360 Воспоминаниями о службе в армии поделился глава Великих Лук Николай Козловский 23.02.2022, 15:284 Курс евро превысил 90 рублей 23.02.2022, 15:160 Олег Грицаев рассказал о службе женщин в псковской 76-й дивизии 23.02.2022, 14:589 Андрей Турчак - Донбассу: Мы всегда рядом. ВИДЕО
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru