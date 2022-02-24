Рассмотрение жалобы на приговор Милушкиным в Пскове снова перенесли

Рассмотрение апелляционных жалоб и представления на приговор Псковского районного суда от 12 августа 2021 года в отношении Артема и Лии Милушкиных снова перенесли. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.
Фото: пресс-служба судов Псковской области
«Псковский областной суд отложил рассмотрение апелляционных жалоб и представления на приговор в отношении Артема и Лии Милушкиных на 24 марта 2022 года в связи с болезнью одного из защитников», - говорится в сообщении.
Ранее рассмотрение апелляционных жалоб переносили на 24 февраля из-за болезни Лии Милушкиной.
Напомним, Артем Милушкин регулярно участвовал в протестных митингах. Его супруга Лия Милушкина была координатором «Открытой России» (признана нежелательной в РФ неправительственной организацией). Супругов обвиняли в сбыте наркотиков.
Милушкины обвинялись, в том числе, в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере).
Предварительное следствие показало, что в 2011 году один из супругов самостоятельно, а также трижды в январе 2019 года по предварительному сговору незаконно сбыли амфетамин в крупном размере.
Кроме того, Артем Милушкин в 2016 и 2018 году организовал совершение двумя другими жителями города Пскова, также привлекаемыми к уголовной ответственности по уголовному делу, двух поджогов шиномонтажного павильона на улице Западной в Пскове и поджога кафе в Печорах.