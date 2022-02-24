Общество

О порядке поступления в вузы МВД России расскажут на брифинге в пресс-центре ПЛН

Очередной онлайн-брифинг состоится в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей сегодня, 24 февраля. Разговор будет посвящен вопросам, связанным с поступлением в вузы МВД России.

Порядок и сроки поступления, перспективы дальнейшего трудоустройства, кадровая ситуация в полиции — об этом и многом другом сегодня расскажут участники брифинга:

Ащеулов Сергей Геннадьевич - начальник управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области, полковник внутренней службы

Бачо Владислав Александрович - специалист отдела кадров управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области

Начало в 15.00. Из пресс-центра ПЛН будет вестись видеотрансляция. Свои вопросы участникам можно задать по электронной почте: 777@pln-pskov.ru.