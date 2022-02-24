Общество

Пролет группы спутников Илона Маска запечатлели в небе над Псковом

Астрономы-любители запечатлели пролет группы спутников Илона Маска Starlink в небе над Псковом. Об этом сообщается в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

«Пролет спутников Starlink над Мирожским монастырем 24 февраля 2022 6.20 - 6.22», - подписал видеоролик астроном-любитель, фотограф Петр Митрофанов.

Помимо этого, подписчик группы Сергей Попов опубликовал свой видеоролик - он запечатлел пролет спутников рядом со звездой Дзета Змееносца.

Как пишет ТАСС, сеть Starlink обеспечит доступ в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 килограммов. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тысяч спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в 10 миллиардов долларов. Компания заверяет, что сможет обеспечивать широкополосный интернет со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.