Общество

Всего пять отделов полиции в Псковской области на 100% укомплектованы кадрами

Всего пять отделов полиции в Псковской области полностью укомплектованы кадрами. Об этом сообщил начальник управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области Сергей Ащеулов в пресс-центре Псковской Ленте Новостей.

«Несмотря на кадровый голод, задачи выполняются эффективно. Наше управление занимает 14 рейтинговое место по стране. Территорий, которые не охвачены вниманием полиции, нет. В Бежаницах, Новоржеве, Порхове, Псковском районе и Печорах отделы укомплектованы сотрудниками на 100%, в Великих Луках и Пскове даже, может быть, послабее», – сказал Сергей Ащеулов.



Статистика о среднем возрасте сотрудников ведется, но динамика меняется постоянно, сообщил он на пресс-конференции.

«На сегодняшний день достаточно много молодых сотрудников. Средний возраст участковых – до 25 лет, это выпускники ведомственных вузов. 40% - те, кто провел до 15 лет на службе», – уточнил Сергей Ащеулов.