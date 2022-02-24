Общество

Каким должен быть сотрудник полиции, рассказал начальник кадрового отдела УМВД

Личные качества, которыми должен обладать сотрудник полиции, перечислил начальник управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области Сергей Ащеулов в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и «Эхо Москвы» в Пскове 24 февраля.

«Знать законодательную базу, быть усидчивыми, внимательными и максимально сдержанными, сохранять хладнокровие. Ведь к полицейским обращаются, когда у граждан какая-то беда, когда необходимо мобилизоваться и быстро принять решение в сложной ситуации, но действовать с оглядкой, сдерживать себя и минимизировать ущерб», – рассказал он.

Кроме того, сотрудники УМВД дали несколько советов, как избежать эмоционального выгорания от напряженной работы. «Уделять время своей второй половинке, детям, спортивным увлечениям», – рекомендовал Сергей Ащеулов.

«Подстраиваться под изменяющуюся среду», – коротко посоветовал молодой специалист отдела кадров управления МВД по работе с личным составом Владислав Бачо.