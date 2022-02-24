Общество

Псковских профлидеров приглашают на тренинг по жестким переговорам

Двухдневный тренинг-интенсив по жестким переговорам и эмоциональному выгоранию для профсоюзных руководителей пройдет 7-8 апреля в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов со ссылкой на газету «Солидарность».

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

«На тренинге-интенсиве профлидеры узнают, как эффективно отстаивать профсоюзные интересы во время ответственных и эмоциональных переговоров и при этом сохранить нервную систему в порядке. Участники тренинга получат практические навыки противостояния давлению на переговорах, научатся умению перехватывать инициативу и контролировать ситуацию», - рассказали организаторы.

Спикером выступит преподаватель Московского государственного университета, Московского государственного института международных отношений, ведущий преподаватель в Русской школе управления, эксперт в области эмоционального интеллекта и управляемой коммуникации Илья Степанов.