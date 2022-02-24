В полиции Псковской области растет количество служащих женщин

Количество женщин, проходящих службу в органах внутренних дел Псковской области, растет. Об этом в объединенном пресс-центре ПЛН и «Эхо Москвы» в Пскове рассказал начальник управления по работе с личным составом УМВД России по региону Сергей Ащеулов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В ведомственные вузы после школы поступают 50% юношей и 50% девушек из области, добавил начальник управления по работе с личным составом.
Ранее ветеран Вооруженных сил РФ, бывший замкомандира 76-й дивизии, полковник ВДВ, депутат Псковского областного Собрания Олег Грицаев рассказал о том, как служба женщин проходит в псковской дивизии.