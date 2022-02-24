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Общество

В полиции Псковской области растет количество служащих женщин

24.02.2022 22:00|ПсковКомментариев: 0

Количество женщин, проходящих службу в органах внутренних дел Псковской области, растет. Об этом в объединенном пресс-центре ПЛН и «Эхо Москвы» в Пскове рассказал начальник управления по работе с личным составом УМВД России по региону Сергей Ащеулов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Конечно, при прохождении службы мужчин больше, тем не менее, процент женщин растет. Они служат в разных направлениях. Женщины наиболее усидчивые и внимательные, скрупулезные в работе с информацией – в следственных подразделениях, в дознании. Здесь процент женщин больше. Также на сегодняшний день есть небольшой процент на патрульно-постовой службе, в уголовном розыске и службе связи. Ограничений (по службе женщин – ред.) нет», – рассказал Сергей Ащеулов.

В ведомственные вузы после школы поступают 50% юношей и 50% девушек из области, добавил начальник управления по работе с личным составом. 

Ранее ветеран Вооруженных сил РФ, бывший замкомандира 76-й дивизии, полковник ВДВ, депутат Псковского областного Собрания Олег Грицаев рассказал о том, как служба женщин проходит в псковской дивизии.

Теги: #МВД #полиция #женщины
Источник: Псковская Лента Новостей
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