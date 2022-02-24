Общество

Псковский полицейский рассказал о плюсах обучения в вузах МВД

Чем привлекательно обучение в вузах МВД, рассказал специалист отдела кадров по работе с личным составом УМВД России по Псковской области Владислав Бачо в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и «Эхо Москвы» в Пскове.

«С детства хотел служить в органах внутренних дел. Поэтому учился в Санкт-Петербургском суворовском военном училище при МВД России, оттуда уже поступал в университет МВД. Осознанно шел. Не было таких людей, которые не хотели учиться. Руководители пытались разнообразить нашу жизнь, поэтому скучать не приходилось: различные мероприятия, конкурсы проводились, также были танцы, КВН, музыка, Масленицу и другие праздники проводили», – рассказал Владислав Бачо.

Сожалений о выбранном пути у молодого полицейского нет.

«Во-первых, выслуга лет начинается сразу с первого года обучения, то есть выйти на пенсию можно уже через 15 лет после окончания обучения, а если служить в подразделениях, где есть льготная выслуга, то там получается еще меньше (срок службы - ред.). Например, если взять подразделения. где год за полтора, то получается человеку нужно отслужить всего 10 лет до пенсии», – отметил он.

«И потом большое значение имеет то, что нам не надо платить за обучение – у нас есть стипендия. На первом курсе (она составляет - ред.) 13 тысяч, с каждым годом при хорошей учебе сумма повышается. На пятом курсе я был отличником и получал 30 тысяч», – поделился молодой полицейский.

После обучения в ведомственном вузе Владислав Бачо служил в Псковском районе, отличился и был приглашен в управление внутренних дел области.

«У нас целевое направление и стопроцентное трудоустройство. Поэтому это большой плюс, и каждый сам для себя выбирает. Мои друзья без опыта работы не смогли устроиться», – добавил специалист отдела кадров.