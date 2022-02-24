Общество

Абитуриентов вузов МВД тестируют на полиграфе — начальник кадрового управления

Абитуриенты вузов МВД проходят комплексное обследование, в том числе и тестирование на полиграфе. Об этом рассказал начальник управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области Сергей Ащеулов в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и «Эхо Москвы» в Пскове.

«Кандидаты при поступлении на службу проходят обследование физических и личных качеств. Полиграф также проходят. Задают вопросы, связанные с употреблением и распространением наркотических веществ, а также спрашивают об управлении транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, интересуются другими аспектами личной жизни», - отметил он.

Начальник кадрового управления также отметил, что результаты одного только полиграфа не берутся во внимание, используется комплексный подход.

Человек с сомнительной репутацией не пройдет военно-врачебную комиссию, добавил Сергей Ащеулов.