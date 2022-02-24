Общество

Псковичей предупредили о сильном ветре 25 февраля

Сильный ветер прогнозируется местами по Псковской области 25 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном гидрометцентре.

При сильном ветре жителям региона рекомендуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, а также сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу. Окна нужно закрыть.

Машину лучше поставить в гараж, а при отсутствии гаража ее следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, надо обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Важно избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов), добавили в ведомстве.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.