Общество

В Псковской области ожидают скорого снижения заболеваемости коронавирусом

Действующие ограничительные меры, принятые в Псковской области в связи с распространением коронавируса, пока стоит сохранить. Об этом в ходе заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавируса сегодня, 25 февраля, заявил главный санитарный врач области, руководитель территориального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук.

«Считаю необходимым сохранить действующие в области ограничительные мероприятия с их последующей корректировкой», - сказал Александр Нестерук.

Он также добавил, что с учетом имеющихся особенностей развития эпидемиологического процесса Псковская область достигла максимально высокого уровня заболеваемости, который постепенно начнет снижаться.