Общество

Псковичи стали чаще оформлять пособия по временной нетрудоспособности

Предоставление возможности оформить больничный лист дистанционно повлекло увеличение количества обращений за назначением пособий по временной нетрудоспособности. Об этом в ходе заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавируса сегодня, 25 февраля, сообщил управляющий региональным отделением фонда социального страхования РФ Владимир Гоголев.

«Постановление правительства от 1 февраля, в соответствии с которым с 2 февраля листки нетрудоспособности могут формироваться дистанционным способом, повлияло на количество поступающих обращений за назначением пособий», - сказал Владимир Гоголев.

По его словам, в январе количество назначенных выплат составляло 13 704, выплачено было 113,5 млн рублей. При этом за 22 дня февраля число назначенных выплат составило 21 796, выплачено 177 млн рублей.

«Все поступающие обращения о назначении пособий по временной нетрудоспособности рассматриваются своевременно, деньги перечисляются в установленные законом сроки», - добавил управляющий региональным отделением фонда социального страхования РФ.