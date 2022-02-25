Общество

Проект реконструкции площади Клавдии Назаровой в Острове подготовят к 1 апреля

Проектно-сметную документацию для реконструкции площади Клавы Назаровой в Острове подготовят к 1 апреля. После этого ей предстоит пройти экспертизу. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров во время эфира на радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Изначально для получения финансирования администрация Островского района выходила не с готовой проектно-сметной документацией, а с концепцией реконструкции сквера и списком вещей, которых не хватает в центре города. Дизайнер изобразил свое видение, и заявку одобрили с четвертого раза, отметил Дмитрий Быстров.

По его словам, недавно с помощью отбора удалось определить подрядчика, который будет изготавливать проектно-сметную документацию, а также, что и где будет размещено в сквере. Памятник Клавдии Назаровой - объект федерального значения, и немного «подделать» его, как предлагают некоторые местные жители, категорически нельзя, подчеркнул Дмитрий Быстров.

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Глава Островского района добавил, что руководство заказало экспертизу, которая поможет определить, какие работы можно проводить рядом с памятником и на нем. «Далее будем обсуждать что-то конкретное с жителями. Не картинку, а именно проектное решение, которое будет основано на историко-культурной части, архитектурных решениях и дендрологии», - сказал руководитель муниципалитета и добавил, что также проекту предстоит пройти экспертизу достоверности сметной стоимости, чтобы у жителей района не возникало вопросов о нецелевом расходовании средств.

«Что касается самого памятника легендарной подпольщице - никаких мыслей даже не было об осквернении и прочего», - заключил Дмитрий Быстров.