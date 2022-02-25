Общество

Сбербанк продолжает работать в обычном режиме

Сбербанк, все его системы и офисы работают в штатном режиме - клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства в полном объеме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и других каналах обслуживания. Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут доступны в полном объеме. Обмен валюты проводится без ограничений.

Сбербанк внимательно изучает новые условия работы в связи с объявленными санкциями в отношении корреспондентских счетов. Принятые ограничения не влияют на сохранность и доступность средств клиентов, отметили в банке.

Как подчеркнули в пресс-службе, Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях.

Ранее в социальных сетях появились слухи о том, что снятие наличных через банкоматы Сбербанка невозможно. Однако информация не подтвердилась.