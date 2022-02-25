Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
семейный отдых на открытом воздухе
Главней всего погода в доме
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
Квитанции за электричество не придут
миссия выполнима ищем подарки
ЖКХ коммунальный ликбез
вакцинация подростков
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 25.02.2022 12:110 Более 900 человек за сутки заразились COVID-19 в Псковской области, пятеро умерли 25.02.2022 14:550 Мокрый снег и дождь прогнозируются в Псковской области 26 февраля 25.02.2022 14:130 «Собственной персоной»: Дмитрий Быстров об итогах зимы и реконструкции площади Клавы Назаровой в Острове. ВИДЕО 25.02.2022 14:070 Гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса собирают волонтеры в Псковской области 25.02.2022 13:490 Проект реконструкции площади Клавдии Назаровой в Острове подготовят к 1 апреля 25.02.2022 13:330 Сбербанк продолжает работать в обычном режиме
 
 
 
Самое популярное 24.02.2022 07:0314 Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе 24.02.2022 16:2021 Лев Шлосберг: Война придет в Россию очень скоро 24.02.2022 12:5519 Украина разорвала дипломатические отношения с Россией 24.02.2022 19:4510 Одиночные пикеты политических активистов состоялись в Пскове 22.02.2022 12:318 В Псковской области трудоустроят беженцев из Донбасса
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Сбербанк продолжает работать в обычном режиме

25.02.2022 13:33|ПсковКомментариев: 0

Сбербанк, все его системы и офисы работают в штатном режиме - клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства в полном объеме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и других каналах обслуживания. Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут доступны в полном объеме. Обмен валюты проводится без ограничений.

Сбербанк внимательно изучает новые условия работы в связи с объявленными санкциями в отношении корреспондентских счетов. Принятые ограничения не влияют на сохранность и доступность средств клиентов, отметили в банке.

Как подчеркнули в пресс-службе, Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях.

Ранее в социальных сетях появились слухи о том, что снятие наличных через банкоматы Сбербанка невозможно. Однако информация не подтвердилась.

Теги: #Сбербанк #деньги
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы принять у себя беженцев из Донбасса?
В опросе приняло участие 465 человек
25.02.2022, 15:000 До 2025 года в Псковской области газифицируют более 12 тысяч домов 25.02.2022, 14:550 Мокрый снег и дождь прогнозируются в Псковской области 26 февраля 25.02.2022, 14:530 Дорожные рабочие восстановили асфальт на мосту Александра Невского в Пскове 25.02.2022, 14:510 Елена Бибикова назвала Псковскую область центром консолидации волонтерского движения
25.02.2022, 14:431 Александр Котов: Мы сумели достойно провести избирательную кампанию-2021 25.02.2022, 14:381 Проехавшая на красный свет «Лада» врезалась в «Вольво» в центре Пскова 25.02.2022, 14:350 В народный хор Троицкого собора приглашают псковичей всех возрастов 25.02.2022, 14:330 Роспотребнадзор начнет раз в месяц проводить встречи с псковскими бизнесменами
25.02.2022, 14:222 Михаил Ведерников: В 2022 году «Единая Россия» сформирует достойную команду кандидатов 25.02.2022, 14:180 В Псковской области продолжится ремонт дорог к социальным и туристическим объектам 25.02.2022, 14:130 «Собственной персоной»: Дмитрий Быстров об итогах зимы и реконструкции площади Клавы Назаровой в Острове. ВИДЕО 25.02.2022, 14:070 Гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса собирают волонтеры в Псковской области
25.02.2022, 14:000 Полиция разыскивает пропавшего пять лет назад у театра жителя Великих Лук 25.02.2022, 13:490 Проект реконструкции площади Клавдии Назаровой в Острове подготовят к 1 апреля 25.02.2022, 13:390 Более 5 км дороги в Печорском районе отремонтируют за 253 млн рублей 25.02.2022, 13:330 Сбербанк продолжает работать в обычном режиме
25.02.2022, 13:290 Утечку теплоносителя устраняют на улице Труда в Пскове 25.02.2022, 13:260 Псковичи стали чаще оформлять пособия по временной нетрудоспособности 25.02.2022, 13:190 УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж 25.02.2022, 13:180 Дмитрий Быстров: Меня не устроило, как убирался снег в этом году
25.02.2022, 13:140 Делегацию псковских ремесленников принимают в «Михайловском» 25.02.2022, 13:074 Вопрос вакцинации пожилых псковичей обсудят с Советом ветеранов 25.02.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция «Собственной персоной» с Дмитрием Быстровым 25.02.2022, 13:010 От коронавируса привились более 660 беременных псковичек
25.02.2022, 12:530 Россия закрыла воздушное пространство для самолетов Великобритании 25.02.2022, 12:493 В Псковской области ожидают скорого снижения заболеваемости коронавирусом 25.02.2022, 12:462 «Хайпожоры»: Россия — Украина. Битва диванных экспертов в соцсетях. ВИДЕО 25.02.2022, 12:406 Псковский губернатор призвал усилить контроль за соблюдением антиковидных мер
25.02.2022, 12:372 Совкомбанк временно приостановил выдачу ипотеки 25.02.2022, 12:350 Коронавирусом в Псковской области заболели более 1000 детей 25.02.2022, 12:290 Более 380 детей в Псковской области сделали первую прививку от коронавируса 25.02.2022, 12:250 Эксперты назвали санкции США против Сбербанка несущественными
25.02.2022, 12:221 Число коек для пациентов с COVID-19 увеличили в Псковской области 25.02.2022, 12:190 В Великих Луках будут судить двух человек за инсценировку ДТП для получения страховки 25.02.2022, 12:190 Псковичам объяснили, для кого относительно безвреден омикрон-штамм коронавируса 25.02.2022, 12:120 «Собственной персоной»: О «зимовке» Островского района и реконструкции площади Клавы Назаровой
25.02.2022, 12:110 Более 900 человек за сутки заразились COVID-19 в Псковской области, пятеро умерли 25.02.2022, 12:060 В ситуации с подготовкой к отопительному сезону в Новоржевском районе разобрался суд 25.02.2022, 12:010 Жильцов многоквартирного дома эвакуировали из-за пожара в Пскове 25.02.2022, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»
25.02.2022, 11:510 Задачи Псковской городской Думы в 1789 году назвали архивисты 25.02.2022, 11:350 Приставы принимают от псковичей жалобы на коллекторов 25.02.2022, 11:313 Украина готова провести с Россией переговоры о нейтральном статусе 25.02.2022, 11:210 Кикбоксер из Псковской области стал призером чемпионата в Санкт-Петербурге
25.02.2022, 11:171 Участники нападения на экс-депутата областного Собрания получили тюремные сроки 25.02.2022, 11:120 Михаил Ведерников проконтролировал создание проекта строительства бани в Пыталово 25.02.2022, 11:090 «Дабришутинг»: Молчание, слабоумие и мораль 25.02.2022, 10:580 В январе жители СЗФО оплатили услуги ЖКХ через Сбер на сумму более 20 млрд рублей
25.02.2022, 10:521 Две тонны гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса собрали в Псковской области 25.02.2022, 10:500 Псковичей предупредили о сильном ветре 25 февраля 25.02.2022, 10:460 В Ростуризме рассказали, куда обратиться оказавшимся в закрытых аэропортах пассажирам 25.02.2022, 10:432 Андрей Турчак анонсировал открытие нового направления волонтерской помощи на Донбассе
25.02.2022, 10:360 Изменилось время перекрытия дороги на пересечении улиц Калинина и Георгиевской в Пскове 25.02.2022, 10:351 Псковский врач дала совет желающим сделать «уколы красоты» после COVID-19 25.02.2022, 10:331 «Хайпожоры»: Россия — Украина. Битва диванных экспертов в соцсетях 25.02.2022, 10:320 Продажи туров с кэшбэком завершатся раньше запланированного срока
25.02.2022, 10:300 Закрытие Троицкого моста в Пскове - главное 25.02.2022, 10:270 В Пскове 22-летнюю девушку задержали по подозрению в краже 25.02.2022, 10:170 Некачественная уборка снега в Плюссе привлекла внимание прокуратуры 25.02.2022, 10:030 Борцы из Пскова победили на областной спартакиаде учащихся по самбо
25.02.2022, 09:530 Бизнес-сообщество готовит предложения по развитию промышленности в Псковской области 25.02.2022, 09:460 «Красоту псковской земли» покажет московский художник на выставке 25.02.2022, 09:360 Псковский «Горводоканал» предупредил об отключении воды жильцов 8 домов 25.02.2022, 09:210 В ГИБДД напомнили о вступающих в силу с 1 марта правилах прохождения техосмотра
25.02.2022, 09:021 На Украине объявили всеобщую мобилизацию 25.02.2022, 08:472 В США отменили выступление одного из создателей псковского «Крещендо» 25.02.2022, 08:330 При пожаре в псковской деревне погиб теленок 25.02.2022, 08:182 Россиянам предложили способ сэкономить на электроэнергии
25.02.2022, 08:000 Регионы РФ предложили прописать в законе возможность усыпления агрессивных животных 25.02.2022, 07:459 Евросоюз запретит продажу самолетов российским авиакомпаниям 25.02.2022, 07:360 Год исправительных работ получила великолучанка за кражу золота 25.02.2022, 07:213 Рост цен на электронику до 30% прогнозируется в России
25.02.2022, 06:541 Макрон заявил, что передал Путину просьбу Зеленского по переговорам 25.02.2022, 00:3010 Алена Трунова возглавила региональный комитет по труду и занятости 24.02.2022, 23:131 Генеральный секретарь ООН вновь призвал Путина прекратить операцию на Украине 24.02.2022, 23:000 Число депутатов в Великолукской гордуме может уменьшиться на пять человек
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru