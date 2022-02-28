В России началась шестидневная рабочая неделя

В России начинается шестидневная рабочая неделя, рабочий день в субботу будет на час короче.
Как отметила юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни, поэтому в марте рабочая неделя продлится с 28 февраля по 5 марта, сообщает РИА Новости.
Она обратила внимание, что суббота — рабочая, но работать можно будет на час меньше, так как это предпраздничный день.
Эксперт также отметила, что, несмотря на сокращение рабочего дня 22 февраля и 5 марта, работник получит ровно ту же сумму, как если бы он работал 8 часов, а за работу в праздники сотрудники могут получить право на отгул или двойную оплату.